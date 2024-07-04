ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.. بايتاس: مؤشر إيجابي جدا

2024-07-04 / 16:06
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هبة بريس – الرباط

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع الاستثمارات الاجنبية بالمغرب، بـ”المؤشر الإيجابي جدا”.

وأفاد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن معطيات تقرير المكتب الوطني للصرف الأخير تؤكد أن كافة المؤشرات الاقتصادية ايجابية وفي تطور ملحوظ.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت الى الارتفاع وبلغت مستويات قياسية، مشيرا الى أنه الى غاية نهاية ماي المنصرم بلغت 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20%.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع، يضيف بايتاس، بالاجراءات والمجهودات الحكومية خاصة على مستوى اصلاح ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال وغيرها .

2024-07-04 / 16:06
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