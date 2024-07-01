ادعى وجود قنبلة في الطائرة لتعطيل رحلة جوية.. إيقاف شخص بفاس

هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بمجينة فاس، قبل أيام، شخص ادعى وجود قنبلة داخل طائرة لتعطيل رحلة جوية.

ونقلا عن جريدة “المساء”، فقد منعت المصالح المعنية بمطار فاس سايس، مغربيا مقيما بدولة بلجيكا، من صعود الطائرة المتجهة الى بلجيكا بسبب تأخره.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، قام بالابلاغ عن وجود قنبلة داخل الطائرة ما تسبب في تعطيل الرحلة للتأكد من صحة المعلومة.

وقامت إدارة مطار فاس ـ سايس، بتقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة، التي قامت بإصدار تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي، التي فتحت بحثًا قضائيًّا في الموضوع، وقامت بتوقيف المشتبه فيه.