رسو سفينة إسرائيلية بطنجة للتزود بالوقود والمؤونة يصل البرلمان

2024-06-25 / 18:19
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هبة بريس / الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من وزير الخارجية ناصر بوريطة الكشف عن حقيقة الأخبار المتداولة حول توقف سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية بميناء طنجة للتزود بالوقود والمؤونة.

ووجهت المجموعة سؤالا كتابيا يشير إلى تداول منابر إعلامية توقف سفينة إنزال تابعة للبحرية الإسرائيلية، بميناء طنجة للتزود بالإمدادات والمؤن والوقود، أثناء الإبحار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في رحلتها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

ودعا الفريق البرلماني الكشف عن حقيقة رسو السفينة الإسرائيلية، و الكشف عن الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة لدعم صمود الفلسطينيين في غزة وفي كل فلسطين.

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2024-06-25 / 18:19
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