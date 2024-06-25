في الجزائر.. شخص يوجه طعنات قا.تلة لزوجته داخل مقر عملها

هبة بريس – وكالات

شهدت بلدية أوقاس في ولاية بجاية في الجزائر حادثا مروعًا، إذ قام زوج بذبح زوجته وطعنها عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها في مقر عملها وأمام الجميع لرفضها ترك وظيفتها والجلوس في المنزل.

وفي التفاصيل، رفضت الزوجة وهي أم لثلاثة أبناء طلب زوجها بترك وظيفتها بمصلحة الحالة المدنية والمكوث في المنزل لمراعاته وأبنائهما، مما أشعل خلافا بينهما قام خلاله الزوج بتهديدها بالذبح إن لم ترضخ لطلبه وتترك عملها.

ورفضت الزوجة الانصياع لتهديد زوجها وتوجهت في صباح اليوم التالي للعمل، وقامت بإبلاغ الشرطة بتهديده لها كي تحمي نفسها، لتلقي الشرطة القبض عليه وتجبره على توقيع تعهد بعدم التعرض لها.

لكن الزوج خرج من قسم الشرطة متوجها إلى مقر عمل زوجته حاملا سكينا والغضب يملؤه، وعندما وصل إلى مقر عملها أخرج سكينا وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والبطن، ثم قام بذبحها أما جميع الموظفين والمواطنين، مما أثار الهلع في قلوبهم.

وقام الموظفون بإبلاغ الشرطة التي حضرت في الحال وألقت القبض على القاتل وأحالته إلى المحكمة.