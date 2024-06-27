العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل نتنياهو

2024-06-27 / 18:30
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أفادت الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الخميس بأنه تم العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وقالت قناة “14” العبرية إن الأمر خطير بالفعل حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية.

وأفادت القناة العبرية بأن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

2024-06-27 / 18:30
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