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رجب طيب أردوغان

أردوغان: لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات مع سوريا

2024-06-28 / 14:25
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: “مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي”.

وأردف: “لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.

2024-06-28 / 14:25
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‫2 تعليقات

  1. لايجوز إقامة علاقة مع المجرم بشار الذي شرد وقتل الملايين من السوريين حتى اليهود لم يفعلوها .

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  2. لايجوز إقامة علاقة مع المجرم بشار الذي شرد وقتل الملايين من السوريين حتى اليهود لم يفعلوها .

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