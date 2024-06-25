أوزين لهبة بريس: تبرع الملك من ماله الخاص أمانة لأهل القدس

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع المبادرة الملكية الانسانية التي تروم تخفيف وطأة الحرب والحصار على أهل الصامدين في مواجهة الآلة العسكرية الاسرائيلية، خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين بقراءة في شأن هذه الخطوة الملكية النبيلة حيث قال في اتصال بهبة بريس:

” في ظل السكون المريب والغريب للعالم أمام المآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأهالي في غزة، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من مسلسل التقتيل والتجويع والتهجير في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، يصدح صوت المبدأ مرة أخرى من أرض المغرب، القريبة وجدانيا من فلسطين على الرغم من بعد المسافات، من خلال المبادرة الإنسانية الرائدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي قرر توجيه مساعدات عاجلة إلى ساكنة قطاع غزة، مع تبرع جلالته بجزء من هذا العون من ماله خاصه”.

وأضاف أوزين بالقول: ” إن الموقف في مغازيه ودلالاته، ليس بغريب عن جلالة الملك، الذي علاوة على كون أمانته على لجنة القدس، يمتلك ذلك الحس الإنساني المرهف النابغ من قيم التضامن والوعي العميق بضرورة توجيه كل الجهود من أجل رفع الظلم وحقن الدماء وإنقاذ الأرواح من شبح المرض والتجويع”.

وشدد أوزين على هذه الخطوة الملكية السامية الفضلى، تعكس تفرد المغرب في التمسك بالمبادئ ومساندته للقضايا العادلة، بالفعل الملموس والمؤثر، في منأى عن رفع الشعارات التي تخفي وتضمر متاجرة بعض الأنظمة بالقضية الفلسطينية واستغلال مآسي الشعب الفلسطيني من أجل تدجين شعوبها وإلهائها عن مشاكلها الداخلية.

وختم أوزين قوله : ” إذا وسيظل المغرب وكما كان على الدوام، بقيادة ملكه الهمام، داعية للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط، ومناصرا للحق المشروع للشعب الفلسطيني في العيش بسلام في إطار حل الدولتين والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين”.