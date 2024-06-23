توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي ..استئناف الرحلات في مطار مانشستر

2024-06-23 / 19:25
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بدأت حركة الطيران تعود إلى طبيعتها في مطار مانشستر شمال إنجلترا بعد ظهر الأحد، عقب إلغاء العديد من الرحلات الجوية في وقت سابق بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.

وقال المطار في بيان “عقب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطيل المحطتين الرقم 1 و2 في وقت سابق اليوم، نحن بصدد استئناف أنشطتنا”.

واضطر مطار مانشستر، إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المحطتين لأن انقطاع الكهرباء أثر على “أنظمة رئيسية” بينها لإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرات وتفتيش الحقائب.

ومع ذلك، طلب المطار من المغادرين من هاتين المحطتين عدم التوجه إلى المطار قبل الاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم.

وأشار المصدر إلى أنه يعمل “بتعاون وثيق” مع شركات الطيران “لإعادة جدولة الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة”.

2024-06-23 / 19:25
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