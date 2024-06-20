اكادير : تجميع أزيد من 1200 طن من النفايات خلال أيام العيد

استطاع قسم النظافة ببلدية اكادير ، كسب رهان مدينة بدون نفايات منزلية خلال أيام عيد الاضحى ، بفضل خطة استباقية مكنت من تجميع مايزيد عن 1200 طن من النفايات، ما حول شوارع و أزقة عاصمة الإنبعاث إلى فضاءات نظيفة بمواد التنظيف و التكنيس المختلفة.

العملية التي أشرفت عليها مصلحة النظافة بتتبع متواصل طيلة يوم عيد الأضحى ، عبر تسخير كل الموارد البشرية واللوجستيكية ، مكن من تجميع ما يعادل ثلاثة أضعاف كمية النفايات التي يتم جمعها يوميا في الحالات العادية.

وكان بلاغ صادر بهذا الخصوص، أكد بأن جماعة أكادير عملت على إعداد مخطط شامل لاستقبال عيد الأضحى آمن خلال توزيع 150 ألف كيس بلاستيكي لجمع نفايات العيد، استفادت منها جمعيات المجتمع المدني، ووكلاء الملاك المشتركين، والسكان بجميع أحياء المدينة.

كما جرى بالمناسبة، تجنيد 52 شاحنة لجمع النفايات، منها 11 شاحنة جديدة و3 شاحنات احتياطية للتدخل السريع عند وقوع أي عطل، بالإضافة إلى 4 جرافات، و4 شاحنات صهريج لغسل الحاويات، منها 2 شاحنات جديدة.

من جهة أخرى، وضعت 52 حاوية حديدية ذات حجم 5 و3 متر مكعب في بعض النقاط السوداء ببعض الأحياء، إلى جانب ما يفوق 2300 حاوية قديمة و120 حاوية جديدة بحجم 360 لترا.

وفيما يتعلق بالتعقيم والنظافة، تم تشكيل ثلاثة فرق من المكتب الصحي لتعقيم جنبات حاويات الأزبال، وتجنيد أكثر من 350 عامل نظافة وسائقين ومؤطرين.

وقد بدأت عملية جمع النفايات منذ ليلة الأحد لإفراغ جميع الحاويات من محتوياتها حتى يتسنى للسكان وضع نفايات يوم العيد.

يذكر أن النفايات التي تم جمعها تم توجيهها عبر أسطول من الشاحنات إلى المطرح الجماعي تملاست قصد اعادة تدويرها ومعالجتها وفقا لمعايير بيئية محددة .