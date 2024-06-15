هيفاء وهبي لمنتقديها: “الله يريحكم من الكذب والافتراءات”

هبة بريس

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها من الانتقادات التي طالت مشاركتها في إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، إذ رأى البعض أن ظهورها على السجادة الحمراء كان فقط لجذب الأضواء دون وجود سبب حقيقي.

وردت هيفاء وهبي عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” لتوضيح موقفها، إذ نشرت صورة لها في أثناء حضورها عرضًا في المهرجان، وعلقت: “إنه مهرجان كان السينمائي، يعني أفلام وليس فقط سجادة حمراء”.

وتابعت هيفاء: “ليس صحيحًا ما قيل بأنني اكتفيت بالتقاط الصور على السجادة الحمراء ثم غادرت، فقد تمت دعوتي بشكل رسمي لحضور العرض الخاص للفيلم الفرنسي “Le Comte de Monte Cristo”.

وأضافت: “ليس غريبًا على عالمنا العربي التقليل من شأن بعضهم بعضًا، ولا يحبون رؤية أي شخص عربي في موقع مميز حتى لو كان يمثل حضورًا إيجابيًا لبلاده”، واستكملت: “الله يريحكم من الكذب والافتراءات”.

وختمت وهبي رسالتها بالتعبير عن امتنانها لمحبة الجمهور ودعمهم: “الحمد لله على نعم ربنا الكثيرة وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير”.