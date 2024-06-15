فاس.. الرقم الأخضر يطيح بمستخدم بالـONEE متلبس بتلقيه رشوة

2024-06-15 / 13:26
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هبة بريس _ مكتب فاس

أطاح الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المبلغين عن جرائم الفساد المالي، اليوم السبت 15 يونيو الجري صباحا، بمستخدم يعمل في المكتب الوطني للماء والكهرباء بصفرو قسم التوزيع بعدما ضبطته عناصر الشرطة القضائية متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 3000 درهم على سبيل الرشوة.

وجاء تحرك عناصر الضابطة القضائية بفاس بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من مقاول يتهم فيه الموظف الموقوف بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل مده ببعض التراخيص.

وبعد تحديد المتهم الموقوف مكان تسلمه مبلغ الرشوة من المقاول، أعطت النيابة العامة أموامرها للضابطة القضائية بفتح بحث قضائي في مضمون البلاغ، والذي أسفر عن توقيف المستخدم في حالة تلبس، بتسلمه مبلغ الاتفاق (ثلاثة آلاف درهم).

2024-06-15 / 13:26
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