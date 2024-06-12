مشروع جديد للمكتب الوطني للمطارات لفصل الرحلات الداخلية عن الدولية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلق المكتب الوطني للمطارات ONDA عددا من المشاريع بمعية شركائه و باقي المتداخلين لتجويد خدمات عدد من مطارات المملكة في أفق الرهانات المستقبلية.

و في هذا الصدد، أطلق المكتب الوطني للمطارات مشاريع تتعلق بتقليص مدة انتظار المسافرين داخل المطارات، فضلا على تقوية و تعزيز العناصر البشرية في مختلف الخدمات بما فيها الإرشادات.

كما قرر المكتب في بعض المطارات فصل الرحلات الداخلية عن الدولية من حلال تخصيص قاعات كبرى خاصة و شبابيك إضافية لتسهيل مأمورية المسافرين و تقليص هوامش الانتظار.

و كتجربة أولى، تم بحر هذا الأسبوع افتتاح فضاء جديد بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة خاص بالرحلات الداخلية التي تم تجميعها في فضاء معزول عن الرحلات الدولية.

و تتجاوز مساحة القاعة التي تم تخصيصها للرحلات الداخلية بمطار طنجة مساحة 300 متر مربع، و تضم بوابتين للإركاب، فيما تم توسيع قاعة الرحلات الدولية و إضافة ثلاث بوابات جديدة للإركاب.

كما تم تجهيز و تحديث مساحة خاصة بالعروض و المحلات التجارية ببهو المطار، مع مضاعفة مصالح مراقبة الجوازات و هو ما استحسنه الزوار و المسافرين بمطار طنجة الدولي.