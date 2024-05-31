بعد استفزاز “نتيناهو”.. الخارجية الإسـ رائيل.ية تتأسف عن بتر خريطة المغرب وتعتبره “خطأ غير مقصود”

هبة بريس – قسم التحرير

لم يتأخر رد الخارجية الإسرائيلية على الجدل الكبير الذي رافق ظهور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر قناة فرنسية حاملا في يده خريطة المغرب مبتورة أثناء حديثه عن الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، عقب بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: “بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها.. لهذا اقدم توضيح لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشعبه العزيز وحكومته الموقرة قائلا: ’المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها‘.. كما أننا نعتذر عن هذا الخطأ التقني.. إسرائيل والمغرب خاوه خاوه ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء.

ونشر مكتب نتنياهو تدوينة قال فيها: ” مكتب رئيس الوزراء:للأسف وقع خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة TF1.. الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها وتم تصحيح جميع الخرائط الرسمية الموجودة في مكتب سيادته، بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة، وفقا لذلك