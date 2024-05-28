البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يعزز الصدارة والرجاء يواصل المطاردة (نتائج الدورة 28)

عزز الجيش الملكي صدارته للبطولة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين.

وسجل اهداف الجيش الملكي كل من العربي ناجي في الدقيقة 13 وعلاء أجراي في الدقيقة 45+2 وأمين زحزوح في الدقيقة 45+7، بينما سجل محمد الخلوي هدف شباب السوالم في الدقيقة 20.

ورفع الجيش الملكي بهذا الفوز رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، بينما يواصل الرجاء المطاردة بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة.

وقد حقق الرجاء الفوز على مضيفه إتحاد طنجة بهدفين لواحد، سجلهما يسري بوزوق في الدقيقة 74 ورياض بنعياد في الدقيقة 85، بينما سجل إسماعيل خافي هدف إتحاد طنجة الوحيد في الدقيقة 57.

وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة 28 التي أقيمت اليوم الثلاثاء:

نهضة بركان 2 – 0 شباب المحمدية

الجيش الملكي 3 – 1 شباب السوالم

مولودية وجدة 1 – 2 نهضة الزمامرة

إتحاد طنجة 1 – 2 الرجاء الرياضي

الوداد الرياضي 0 – 1 أولمبيك آسفي

يوسفية برشيد 0 – 5 الفتح الرياضي