الأمن يأمر الفنادق بإلغاء طلب عقد الزواج

هبة بريس – الرباط

أمرت المصالح الأمنية، المؤسسات الفندقية، بمختلف مدن المملكة، بإلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج لـ”المتزوجين” الراغبين في المبيت.

ونقلت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية أمرت الفنادق، بعدم مطالبة زبنائها بالادلاء بعقد الزواج لاستقبالهم.

كما أمرت السلطات الأمنية، الفنادق، بالسماح للنساء بالمبيت في مدن إقامتهن.

هذا ويشار الى أن عدد من المؤسسات الفندقية تفاعلت مع خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعلنت إلغاء طلب عقد الزواج.

وكان وهبي قد عبر عن رفضه لشرط الإدلاء بعقد الزواج للإقامة في الفنادق مشددا على عدم قانونية الاجراء.