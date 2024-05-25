تنزانيا..توشيح أعضاء مجلس السلم والأمن ومن بينهم المغرب

تم، اليوم السبت بدار السلام بتنزانيا، توشيح أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس.

وهكذا، تم توشيح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، من قبل رئيس لجنة الحكماء، رئيس بوروندي السابق، فخامة السيد دوميتيان ندايزيي.

وجاءت هذه التوشيحات بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتأسيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اليوم السبت بدار السلام، والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقيا.

وتميزت هذه الذكرى العشرين بتنظيم ندوة رفيعة المستوى تحت شعار “20 عاما لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كهيئة دائمة لصنع القرار: العقدان المقبلان من السلام والأمن اللذين نريدهما”، والتي توجت باعتماد “إعلان دار السلام”.