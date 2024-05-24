بنعبد الله.. “التقدم والاشتراكية” غير معني بالتعديل الحكومي

2024-05-24 / 18:45
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أزاح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المغربي محمد نبيل بنعبدالله كل الغموض حول إمكانية مشاركته في الحكومة تزامنا والحديث عن تحديا حكومي مفترض

وقال نبيل بنعبد الله ” لسنا معنيّين بهذا الأمر. مسألة المشاركة في الحكومة في ظل الظروف الحالية، وبالنظر إلى توجّهاتها وبرنامجها ولرصيدها ”

وأقر ذات المسؤول الحزبي بكون هذه المسالة لا تدخل في إطار أجندة الحزب

وكشف بنعبدالله أن “التقدّم والاشتراكية” يؤمن بالالتزام بالمسؤولية، حتى عندما يكون في موقع المعارضة” مسترسلا بالقول ” هكذا كنّا حتى عندما كنّا ممنوعين من الممارسة السياسية القانونية. رغم ذلك، كنّا دائماً نراعي المؤسّسات والإطار العام الذي نوجد فيه والظرفية العامة والصعوبات، ثم نبرز الإيجابيات، وهذا ما قمنا به أخيراً، خلال تقديم الحكومة حصيلتها المرحلية (في منتصف ولايتها) يقول الاخير للعربي الحديد

2024-05-24 / 18:45
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