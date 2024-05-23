بايتاس: أزيد من 11 الف مستفيد من دعم السكن وجهة فاس مكناس في المقدمة

هبة بريس – الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأرقام الأخيرة بخصوص برنامج دعم السكن.

وأفاد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه الى حدود 23 ماي، تم تسجيل 73 الف و711 طلب للاستفادة من دعم السكن، مشيرا الى أن 90% من هذه الطلبات تتوفر فيها شروط الاستفادة، كما بلغ ن،، المستفيدين 11الف و749 .

وأضاف المسؤول الحكومي، أن 43% من المستفيدين نساء، و23% من مغاربة العالم، و57% استفادوا من دعم السكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 الف و700 الف درهم.

وحسب الجهات، أشار بايتاس، الى أن جهة فاس مكناس في المقدمة ثم الدار البيضاء سطات ثم جهة الشرق ثم جهة طنجة تطوان.