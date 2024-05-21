المغرب وأمريكا يعززان تعاونهما العسكري

هبة بريس

وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على خارطة طريق تتعلق بالتعاون العسكري، وتتضمن التوجهات التي يتعين اتباعها لتنفيذ الأنشطة المعتمدة في إطار الدورة الـ 13 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية – الأمريكية.

وفي أعقاب اجتماع العمل الثاني للجنة الاستشارية للدفاع المغربية – الأمريكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تم أيضا تسليم أوسمة منحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لثلاثة ضباط أمريكيين تقديرا لجهودهم من أجل تطوير وتعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي.

ويتعلق الأمر بالجنرال دو ديفيزيون، دانييل بوياك، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، والمقدم تيريمورا شامل، رئيس مكتب التعاون الأمني “OSC” لدى السفارة الأمريكية بالرباط، والقائد كريستوفر تاربيت، من مكتب التعاون الأمني “OSC” بالسفارة الأمريكية بالرباط، المكلف بالشؤون الثنائية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بانعقاد الدورة الـ 13 للجنة الاستشارية للدفاع، استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، أمس الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، السيدة سيليست والاندر، مرفوقة بالملحق العسكري الأمريكي المعتمد بالمغرب، على رأس وفد عسكري هام يقوم بزيارة عمل للمغرب من 17 إلى 22 ماي الجاري.

ويشكل اجتماع اللجنة الاستشارية للدفاع منصة للحوار الاستراتيجي تناقش في إطارها قضايا رئيسية للأمن الإقليمي، ويتم تحديد الخطوط العريضة لمخطط العمل المستقبلي مع القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والحرس الوطني لولاية يوتا، وكذا مشاريع تنمية القدرات التي تديرها وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وينظم التعاون العسكري المغربي الأمريكي بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتفاهمات تقنية ثنائية، تحدد أشكال التنفيذ والتعاون.