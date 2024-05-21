إصابة جماعية بكورونا خلال حفلات تايلور سويفت في باريس

هبة بريس – متابعة

أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا، بعد حضورهم للحفلات التي أحيتها المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت في باريس.

وبعد الحفل، أبلغ العديد من الجماهير الذين حضروا الحفلات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أعراض أو حتى حالات مؤكدة لـ”كوفيد-19″، منذ حضورهم حفلات تايلور سويفت.

وخلال جولة تايلور سويفت العالمية “Eras Tour”، التي مرت عبر باريس بالفترة 9 إلى 12 مايو، انتظرها بفارغ الصبر عشرات الآلاف من محبي المغنية.

وخلال التواريخ الأربعة، كانت جميع التذاكر مباعة بالكامل لمشاركة هذه الساعات القليلة من السعادة بصحبة النجمة الأمريكية.

ومع ذلك، فإن تلك الحفلات كانت مصحوبة بفيروس (كوفيد-19)، حيث أصيب الغالبية العظمى من الحاضرين في الحفل.