إصابة جماعية بكورونا خلال حفلات تايلور سويفت في باريس

2024-05-21 / 14:36
0

هبة بريس – متابعة

أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا، بعد حضورهم للحفلات التي أحيتها المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت في باريس.

وبعد الحفل، أبلغ العديد من الجماهير الذين حضروا الحفلات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أعراض أو حتى حالات مؤكدة لـ”كوفيد-19″، منذ حضورهم حفلات تايلور سويفت.

وخلال جولة تايلور سويفت العالمية “Eras Tour”، التي مرت عبر باريس بالفترة 9 إلى 12 مايو، انتظرها بفارغ الصبر عشرات الآلاف من محبي المغنية.

وخلال التواريخ الأربعة، كانت جميع التذاكر مباعة بالكامل لمشاركة هذه الساعات القليلة من السعادة بصحبة النجمة الأمريكية.

ومع ذلك، فإن تلك الحفلات كانت مصحوبة بفيروس (كوفيد-19)، حيث أصيب الغالبية العظمى من الحاضرين في الحفل.

2024-05-21 / 14:36
0

مقالات ذات صلة

بعد “23”.. ريم فكري تصدر أغنية “ضحكة صفرا”

2024-05-21 / 11:16

اختار لها اسم “روح”.. هاشم البسطاوي يرزق بمولودة

2024-05-21 / 10:31

بسبب “أغنية”.. شيرين عبد الوهاب تقاضي روتانا

2024-05-21 / 09:42

تكريم الراحل بناصر وسكوم في معرض الدولي للكتاب بالرباط

2024-05-19 / 14:20

“ريم فكري” تُقاضي عائلة زوجها بسبب ”التشهير” و”السب والقذف“

2024-05-19 / 12:30

فريال الزياري تتألق في مهرجان كان السينمائي بقفطان يجمع…

2024-05-17 / 20:13

البرلمان الاسترالي يستقبل المغربية شروق الشلواطي ملكة الجمال العربي

2024-05-16 / 13:42

وفاة الفنان أحمد بيرو، أحد رواد الطرب الغرناطي

2024-05-16 / 12:04

بعد واقعة التدافع..الكاتب السعودي “المسلم” يدعو المثقفين الى التقليل…

2024-05-14 / 11:55

 اختفاء يافظة القصبة الإسماعيلية بسطات يُسائل وزارة الثقافة

2024-05-13 / 21:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى