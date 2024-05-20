المنتدى العالمي للماء ببالي : افتتاح الجناح المغربي

تم اليوم الاثنين ببالي افتتاح الجناح المغربي الذي أقيم بمناسبة الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء بأندونيسيا من 18 إلى 25 ماي الجاري.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة وزير التجهيز والماء نزار بركة بزيارة للجناح المغربي بمركز المؤتمرات نوسا دوا ببالي.

ويتكون الجناح المغربي الذي صمم لخلق دينامية من التبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة حول قضية الماء، من فضاءين يمتدان على مساحة 150 متر مربع، و75 متر مربع.

وسيحتضن الجناح المغربي جلسات موضوعاتية، ومحاور نقاش رفيعة المستوى حول المواضيع ذات الراهنية المتعلقة بالماء، من قبيل التمويل، والحكامة، والموارد المائية غير التقليدية.

ويترأس أخنوش الوفد المغربي الرسمي خلال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنظم تحت شعار “الماء من أجل الازدهار المشترك”، بمشاركة حوالي 30 ألف شخص من 172 بلدا.

وانطلقت أشغال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء اليوم الاثنين، بحضور رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو.

وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتسليم النسخة الثامنة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تقديرا لالتزامها لفائدة الأجندة العالمية للماء والأمن الغذائي.

وتُمنح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء كل ثلاث سنوات بمناسبة كل دورة من المنتدى العالمي للماء تقديرا للمشاريع التي قدمت مساهمة كبيرة في مجالات تنمية واستخدام الموارد المائية على المستوى العلمي، والاقتصادي، والتقني، والبيئي، والاجتماعي، والمؤسساتي، والثقافي والسياسي.