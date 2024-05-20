“البروج” تستفيق على جريمة قت..ل وهذه تفاصيلها

2024-05-20 / 11:54
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة البروج تمكنت من توقيف أحد المشتبه فيه بقتل شخص بضربة بواسطة سكين على مستوى العنق.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن ساكنة دوار اولاد دادة التابع للجماعة القروية القراقرة بدائرة البروج اقليم سطات، استفاقت صباح اليوم الاثنين على خبر وفاة الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء، بعد نقله إليه أمس وهو في حالة حرجة.

مصادرنا أكدت أن نزاعا نشب بين المشتبه فيه والضحية، كان كافيا لكي تتطور الأمور إلى جريمة قتل، تحركت على اثرها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك الملكي بالبروج التي ألقت القبض على المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة.

2024-05-20 / 11:54
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‫6 تعليقات

  2. لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أمين

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