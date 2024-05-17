فرنسا..الشرطة تقتل جزائريا أضرم النار في كنيس يهودي

2024-05-17 / 19:32
0

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، إن الرجل الذي أضرم النار في الكنيس اليهودي في روان قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص من أصل جزائري.

وأضاف دارمانان خلال مؤتمر صحفي أن “الشخص الذي أشعل النار في الكنيس في روان ليس فرنسيا، بل هو من أصل جزائري”.

وقال دارمانان على منصة “إكس “: “في روان، حيد أفراد الشرطة الوطنية في وقت مبكر من هذا الصباح شخصا مسلحا كان يريد بوضوح إشعال النار في الكنيس اليهودي في المدينة. أهنئهم على تفاعلهم وشجاعتهم”.

وأعلنت السلطات الفرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب معدني للاشتباه في أنه أشعل النار في معبد يهودي في مدينة روان بمنطقة نورماندي في وقت مبكر من الجمعة.

2024-05-17 / 19:32
0

مقالات ذات صلة

إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

2024-05-17 / 16:19

إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض طلب إلزامها بالانسحاب من…

2024-05-17 / 12:11

فيضانات وسيول جارفة تتسبب في خسائر مادية بشمال إيطاليا

2024-05-17 / 11:28

الجزائر تستفيق على هزات أرضية

2024-05-17 / 11:23

إسبانيا ترفض السماح لسفينة تحمل أسلحة من الهند إلى…

2024-05-17 / 09:14

كندا تفرض عقوبات على إسرائيليين وتحظر دخولهم البلاد

2024-05-16 / 23:35

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية في كمائن…

2024-05-16 / 22:04

الدول الأوروبية تدرس مقترحا لنقل المهاجرين إلى دول خارج…

2024-05-16 / 20:15

القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية

2024-05-16 / 18:24

استقالة أول موظفة يهودية من إدارة بايدن بسبب حرب…

2024-05-16 / 17:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى