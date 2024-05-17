رئيس جماعة “إيموزار كندر” السابق ومهندس ومقاول أمام قاضي التحقيق

علمت ” هبة بريس ” من مصدر مطلع أن الرئيس السابق لجماعة “إيموزار كندر”، سيمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس وذلك يوم الاثنين 8 يوليوز المقبل.

وأضاف مصدرنا ، أن رئيس جماعة إيموزار كندر وبرلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية سيخضعان إلى جانب موظف في قسم التعمير ومقاول، الى التحقيق معهم تفصيليا في ملف عدد (31/2308/24).

وجاء تعيين أولى جلسات التحقيق مع المشتبه فيهم الثلاثة، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك لإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية ووثائق إداريةواستعمالها” .

هذا وتأتي متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر السابق ومن معه بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم صفرو، يضيف مصدرنا، وتم البحث في شأنها من طرف الضابطة القضائية المختصة، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية لاتخاذ المتعين قانونا.