مبيعات الإسمنت بالمغرب تتجاوز 4 ملايين طن نهاية شهر أبريل

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 4,10 مليون طن عند متم شهر أبريل 2024، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية في وثيقة نشرت على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة لشهر أبريل 2024، بلغت هذه المبيعات 867.743 طن، مقابل 716.483 طن خلال الشهر ذاته من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 21,11 في المائة.

وبحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 2,37 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 897.792 طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 396.129 طن، والبناء (130.372 طن)، والبنية التحتية (282.304 طن)، والملاط (21.266 طن).