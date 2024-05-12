اختتام فعاليات دوري ولي العهد مولاي الحسن بحضور نجوم كرة القدم

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات ومندوبية التربية والتكوين الدار البيضاء-أنفا و مؤسسة أرمونيا مباريات نهائي دوري ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ، يوم السبت 11 ماي 2024، بالمركب الرياضي سيبويه بالدار البيضاء.

وعرف الدوري تكريم وجوه رياضية أبرزها هشام الدكيك، الإطار الوطني مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة و عبد اللطيف الطاطبي المسير الوطني في كرة اليد و عزيز بودربالة اللاعب الدولي السابق و سعيد غاندي، و تتويج عدد من المشاركين التلاميذ في الدوري الرياضي .

و أكد حسن الصديق الإطار التربوي و مدير مؤسسة أرمونيا، أن الدوري يأتي في إطار الاحتفالات بميلاد ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن ، و أنه جاء إنخراطا من المؤسسة التربوية في مسلسل الارتقاء بالرياضة المدرسية، مؤكدا أن الدوري محطة من محطات الاستراتيجية التربوية و التعليمية للمؤسسة عملا بتنزيل توصيات النموذج التنموي فيما يتعلق بخلق وتوفير التنشئة الصحيحة للتلميذ على مستوى الممارسة الرياضية ، و على مستوى خلق نموذج القدوة الحسنة، و كذلك العمل على ترسيخ ثقافة العرفان بالجميل اتجاه الرياضيين و عدد من النخب التي منحت الكثير لهذا الوطن، في مبادرة تهدف إلى لقاء الرياضيين و القدوات الحسنة بالتلاميذ من أجل التحفيز و التشجيع على العطاء و التميز.

و قال هشام الدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أن الشباب و التلاميذ في حاجة الى المثال الجيد و القدوة الناجحة، مؤكدا أن دوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمؤسسة أرمونيا ، و الذي جمع ثلة من الأبطال يشكل فرصة لتشجيع الأجيال الصاعدة كما يساهم في خلق التحفيز و الأمل في تطوير الرياضة بالمغرب.

و قال عزيز بودربالة لاعب المنتخب الوطني سابقا ، أن حضور الرياضيين في المبادرات الخلاقة و الناجعة يساهم في تحفيز الأطر لتقدم مجهودات مضاعفة من خلال هذه الدوريات المدرسية التي تنظم داخل المؤسسات وتعمل على مواكبة المواهب، مؤكدا أن المغرب دخل خلال العشر سنوات الأخيرة في ورش التكوين و احتضان المواهب الرياضية، الأمر الذي لمسه الجميع مؤخرا من خلال النتائج التي أصبح يحققها المغرب في هذا المجال.

و عرف دوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن، عدد من المباريات في كرة القدم، توجت بفوز فريق من تلاميذ المؤسسة، و الاحتفاء بالفائزين التلاميذ و المشاركين عبر توزيع ميداليات و هدايا رمزية تشجيعا على الممارسة الرياضية وتكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية التي قدمت الكثير لكرة القدم على المستوى الوطني والدولي.