اكادير : حادث سير يخلف جرحى من عمال زراعيين

أسفر حادث سير ، وقع صباح اليوم الاحد 12 ماي الجاري ، بالقرب من مطار اكادير المسيرة ، عن تسجيل عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة .

هذا وعلمت الجريدة ، ان سيارات الإسعاف قد نقلت عدد من العمال الزراعيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني ، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة .

الحادث نجم عن إنقلاب سيارة بيكوب كانت تقل العمال الزراعيين الى عملهم باحدى الضيعات الفلاحية باشتوكة أيت باها.

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي و السلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق في الحادث .