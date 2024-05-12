اكادير : حادث سير يخلف جرحى من عمال زراعيين

2024-05-12 / 15:08
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أسفر حادث سير ، وقع صباح اليوم الاحد 12 ماي الجاري ، بالقرب من مطار اكادير المسيرة ، عن تسجيل عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة .

هذا وعلمت الجريدة ، ان سيارات الإسعاف قد نقلت عدد من العمال الزراعيين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني ، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة .

الحادث نجم عن إنقلاب سيارة بيكوب كانت تقل العمال الزراعيين الى عملهم باحدى الضيعات الفلاحية باشتوكة أيت باها.

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي و السلطات المحلية، حيث تم فتح تحقيق في الحادث .

2024-05-12 / 15:08
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