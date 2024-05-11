القنصل السنغالي بالداخلة ينفي وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية

2024-05-11 / 09:30
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هبة بريس

نفى القنصل العام للسنغال بالداخلة، بابو سين، رسميا الخبر المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي، والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، والذي يفيد بوجود مرشحين سنغاليين للهجرة غير النظامية عالقين بالصحراء المغربية.

وقال سين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الجمعة: “إنه خبر لا أساس له من الصحة وأنفيه بشكل رسمي”، مبرزا أن “السلطات السنغالية تدرك أن هناك الكثير من التضليل في شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأكد أن المرشحين السنغاليين للهجرة غير النظامية، الذين تنقذهم البحرية الملكية بشكل عام، “يتم إيواؤهم دائما بمراكز الاستقبال بالداخلة وليس في خيام بالصحراء”.

ولفت إلى أنه يتم إبلاغ القنصلية العامة للسنغال بالداخلة من قبل السلطات المغربية فور إنقاذ قارب من طرف البحرية الملكية، ويتم على الفور إرسال فريق إلى الموقع لتفقد ظروف إقامة المرشحين للهجرة غير النظامية، موضحا أن “السنغاليين يحظون باستقبال جيد للغاية بالمغرب”.

ونوه الدبلوماسي السنغالي، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لاستقبال المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل عام، والسنغال بشكل خاص، في “ظروف جيدة”، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي وحده، تلقى أزيد من 300 سنغالي العلاج بمستشفى الداخلة لمدة تتراوح بين 3 أيام وشهرين على نفقة السلطات المغربية.

كما أشاد السيد سين بظروف استقبال وإقامة المواطنين السنغاليين بالمغرب، مشيرا إلى أن الآلاف من مواطني بلاده يقيمون بالمملكة في ظروف ممتازة، ويتوفرون على تصاريح إقامة وعمل لائق.

2024-05-11 / 09:30
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‫4 تعليقات

  4. وعلى إسبانيا تشديد الحدود البرية ومنع دخول المهاجرين السرين المغاربة. ماذا تقول(فاني)؟

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