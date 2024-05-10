قطر.. العثماني يلتقي بقادة حماس ويستعرض جهود الملك لدعم الفلسطينيين

2024-05-10 / 13:54
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هبة بريس – الرباط

عقد رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، لقاءا مع قادة جركة حماس، بالدوحة.

ونشر العثماني عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة تجمعة بقادة حماس، معلقا عليها: “سعدت أثناء مقامي في الدوحة بزيارة الأستاذ ⁧‫إسماعيل_هنية‬⁩ رئيس المكتب السياسي ومعه بعض قيادات حركة ⁧‫حماس‬⁩: خالد مشعل وموسى أبو مرزوق بالخصوص. كانت فرصة لأجدد التعزية والترحم على شهداء غزة، والشهداء من أسر القيادات الحاضرة بالخصوص. تقبل الله الجميع عنده وعوض الأحياء خيرا..”

‏وأضاف “قد استمعت من الإخوة في حماس عن آخر ما استجد من تطورات العدوان وتطورات الاتفاق على وقفه، وآفاق ووسائل دعم الشعب الفلسطيني، كما استعرضت شخصيا جهود المغرب بقيادة جلالة الملك ⁧‫محمد_السادس‬⁩ في دعم الفلسطينيين في ⁧‫القدس‬⁩ وفي ⁧‫#غزة‬⁩، والخطاب القوي لجلالته الموجه لقمة دول منظمة التعاون الإسلامي في الموضوع، وأيضا تفاعل الشعب المغربي وقواه المدنية والسياسية لاستنكار جريمة العدوان، وهو ما تجسد في الفعاليات المستمرة في مختلف مدن المغرب من مسيرات ووقفات تضامنية وندوات ومحاضرات وغيرها.”

2024-05-10 / 13:54
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