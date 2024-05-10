بعد “شر كبي أتاي”.. توقيف صاحب أغنية “شر كبي هواي”

ع محياوي _ هبة بريس

على خطى صاحبا الأغنية المثيرة للجدل “شر كبي أتاي”، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حسب مصدر هبة بريس، من توقيف “الرابور”، صاحب أغنية “شر زيدي كبي هواي”، الملقب بـ”لافا مافيا”، على خلفية الأغنية التي أثارت ضجة واسعة داخل الأوساط الإفتراضية وهو شقيق صاحب أغنية ” شر كبي أتاي ” .

هذا وقد أحالت الشرطة القضائية، حسب ذات المصدر، على أنظار النيابة العامة أول أمس الأربعاء المتهم الموقوف على ذمة التحقيق معه، بسبب ما تتضمنه الأغنيه من كلمات مسيئة ومهينة تستهدف مؤسسات الدولة.

وجاء توقيف صاحب الأغنية، بعد الجدل الذي خلفه العمل بسبب كلماته المخلة بالحياء والتي تطاول فيها على مجموعة من المؤسسات، الأمر الذي عجل باعتقاله.

واعتمد صاحب الأغنية على نفس اللحن الذي تضمنته “شر كبي أتاي”، حيث تعمد إصدارها مباشرة بعد الحكم على شقيقه صاحب أغنية “شر كبي أتاي”.

هذا وتجدر الإشارة ، أن القضاء أدان مؤخرا ، صاحبا أغنية “شر كبي أتاي” بأربع سنوات حبسا نافذا سنتين لكل واحد منهما وغرامة 500 درهم، بعد الشكايات التي تقدمت بها عدة جمعيات بسبب الكلمات المخلة بالحياء التي تضمنتها الأغنية.