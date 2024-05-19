“ريم فكري” تُقاضي عائلة زوجها بسبب ”التشهير” و”السب والقذف“

2024-05-19 / 12:30
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هبة بريس – فن

وضعت الفنانة ريم فكري شكاية قضائية في مواجهة عائلة زوجها الراحل من أجل القذف و السب و التشهير و إهانة هيئة منظمة و الوشاية الكاذبة و ذلك على خلفية الإتهامات التي وجهت لها بعد وفاة زوجها.

وكشف مصدر خاص للجريدة أن ريم فكري كانت تنتظر العثور على جثة زوجها الراحل قبل وضع الشكاية و آثرت الصمت و إحترام حرمة الميت رغم الإتهامات الجارحة التي وجهت لها من أجل تدمير مسيرتها المهنية.

وإلتمست الفنانة عبر محاميها الأستاذ مراد العجوطي متابعة المشهيرن من أجل القذف و السب و التشهير و بث وقائع غير صحيحة طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و قانون الصحافة والنشر كما تعتزم طلب تعويض نظرا لحملة التشهير التي تسبب في توقف عدد من الأعمال و العقود الإستشهارية لمدة موقتة، حسب المصدر ذاته.

كما إلتمست الفنانة حسب نفس المصدر متابعة أخت زوجها طبقا لمقتضيات المادة 263 و 265 من القانون الجنائي بعد تصريحات غريبة تضمنت إهانات لرجال الأمن في أحد الفيديوهات التي تم تفريغها و اللتي تتهمهم فيها بالتلاعب بالملف و تلقي رشاوي في هاته القضية.

2024-05-19 / 12:30
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