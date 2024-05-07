بعد عزل بودريقة…طلبات الترشيحات تتقاطر على مقاطعة مرس السلطان

فتح اليوم الثلاثاء، باب ايداع طلبات الترشيحات لرئاسة مقاطعة مرس السلطان، بعد عزل الرئيس السابق محمد بودريقة.

وحسب الإعلان، فيشترط أن يكون المترشح لهذا المنصب من بين العضوات والأعضاء المزاوليم مهامهم و المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021 ، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات و المنصوص عليها في المادة 221 من نفس القانون و أن يكون مرتبا على رأس لائحة الحزب خلال اقتراع 08 شتنبر 2021، وأن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة خلال اقتراع 08 شتنبر. وفيما يلي الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف الترشيح.

هذا ويشار الى أن المحكمة الإدارية بالبيضاء، وافقت أمس الاثنين، على طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، بعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة من منصبه بسبب تغيبه لأزيد من 3 أشهر.