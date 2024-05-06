حركة حماس توافق على مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو عن النقاط التي يشملها مقترح وقت إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة.

وقال النونو: “وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى”.

وتابع: “وفد من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأعلنت حركة “حماس” في وقت سابق أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة “حماس” على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.