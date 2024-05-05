شوكي: الإصلاحات الاقتصادية لحكومة أخنوش نجحت في تخفيض عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة في 2023

2024-05-05 / 23:14
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هبة بريس ـ الرباط

في حوار مطول أجراه مع الزميلة “مدار 21″، أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن موارد الإصلاح الضريبي مكنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتنزيل الإصلاحات الاجتماعية بأريحية، وتعزيز ميزانية الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل.

وأبرز شوكي في ذات الحوار أن تنزيل الحكومة للإصلاح الضريبي مكن من تخصيص 2 مليار درهم في القطاع السياحي للحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز ميزانية الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المخصص لمهنيي النقل، فضلا عن تدبير الحوار الاجتماعي بأريحية وجدية.

وأوضح ذات المتحدث، أن كل موارد الميزانية تعرف ارتفاعا سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبقى هذه الضريبة في حدود 63 مليار درهم.

وأكد شوكي أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة نجحت في تخفيض عجز الميزانية من 5.5 إلى 4.5 بالمئة في 2023، مشيرا إلى توقعات بوصوله إلى 4.3 بالمئة في سنة 2024. في الإطار ذاته.

وفي نفس السياق، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي مكن كذلك من منح 10 ملايير درهم لمحاربة آثار الجفاف، وتخصيص ملايير الدراهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل الحفاظ على نفس قيمة فواتير الكهرباء وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.

2024-05-05 / 23:14
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