أخنوش: “89% من طلبات الاستفادة من دعم السكن قبلت أوليا”
هبة بريس
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل حكومته اليوم الأربعاء داخل قبة البرلمان، بأنه وإلى غاية 19 فبراير 2024 تم تسجيل 60 ألفا و561 طلب، يهم الاستفادة من البرنامج الملكي المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
وسجل رئيس الحكومة في معرض كلمته، أنه تم قبول % 89 من الطلبات في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات الاجتماعية المستهدفة، ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد، وذلك لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة من هذا الدعم.
يشار إلى أن الحكومة خصصت في إطار تفعيل هذا البرنامج الملكي، مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم، من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم. كما يستهدف البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن على حد سواء، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.