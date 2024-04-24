أخنوش: “89% من طلبات الاستفادة من دعم السكن قبلت أوليا”

هبة بريس

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏حكومته اليوم الأربعاء داخل قبة البرلمان، بأنه وإلى غاية 19 فبراير 2024 تم ‏تسجيل 60 ألفا و561 طلب، يهم الاستفادة من البرنامج الملكي المتعلق بالدعم ‏المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.‏

وسجل رئيس الحكومة في معرض كلمته، أنه تم قبول % 89 من الطلبات في ‏التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات الاجتماعية المستهدفة، ‏ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة.‏

وأوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت منصة رقمية تمكن المستفيدين من ‏التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد، وذلك لضمان حكامة تدبير عملية ‏منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة ‏بالاستفادة من هذا الدعم.‏

يشار إلى أن الحكومة خصصت في إطار تفعيل هذا البرنامج الملكي، مساعدة ‏مالية مباشرة تبلغ ‏‎100.000‎‏ درهم، من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو ‏يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين ‏‏300.000 درهم و700.000 درهم. كما يستهدف البرنامج المواطنين المغاربة ‏القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن على حد سواء، والذين لم يسبق لهم ‏الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.‏