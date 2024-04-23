وزير الصحة: 5 ملايين مواطن يتوافدون على مصلحة المستعجلات سنويا

هبة بريس – الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على إشكالية الاكتظاظ بمصلحة المستعجلات بالمراكز الاستشفائية.

وذكر ايت الطالب، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن 5 ملايين مواطن يتوافدون على مصلحة المستعجلات سنويا، مشيرا الى أن 80% من هذه الحالات ليست استعجالية.

وأضاف الوزير، أنه في إطار إصلاح شمولي لحل جميع مشاكل المنظومة الصحية، ولتفادي الاكتظاظ بمصالح المستعجلات، تسعى الوزارة لفتح جميع المراكز الرعاية الصحية الاولية بالمجال القروي والحضري وفتح مصالح المستعجلات بكافة المناطق، بالإضافة الى توفير الموارد البشرية الكافية، ثم حسن استقبال المواطنين في هذه المصلحة.