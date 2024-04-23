المغرب وجيبوتي يتفقان على تجديد إطار الشراكة في مجال التشغيل

هبة بريس

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير العمل الجيبوتي المكلف بالحماية الاجتماعية، عمر عبدي سعيد، الثلاثاء، بالرباط، أن المغرب وجيبوتي عازمان على تجديد إطار الشراكة بينهما في مجال التشغيل.

وأشاد الطرفان، خلال لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، بالعلاقات الثنائية المتميزة، داعيين إلى إعطاء دينامية جديدة لبروتوكول الشراكة بين المملكة وجيبوتي.

وأكد سكوري، في هذا الاتجاه، أن المغرب وجيبوتي جمعتهما على الدوام علاقات “استثنائية”، مشيرا إلى أن الطرفين مصممان على تعميق تعاونهما، من خلال خارطة طريق تفضي إلى اتفاق متجدد يتماشى مع التحديات الراهنة.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء شكل، أيضا، فرصة للوفد الجيبوتي لاستكشاف مختلف البرامج التي وضعها المغرب في مجالات الوساطة والتشغيل والاقتصاد غير المهيكل.

من جهته، سجل عبدي سعيد أن بلاده تأمل في الاستفادة من الإنجازات المعتبرة التي حققتها المملكة في مجال التشغيل وتعميق التعاون أكثر، لاسيما في ميدان إدماج الشباب في سوق الشغل.