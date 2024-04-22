حكومة غزة: 2000 فلسطيني كانوا بمستشفى ناصر مجهولو المصير

2024-04-22 / 18:05
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، أن مصير نحو 2000 فلسطيني كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عند اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي في فبراير/ شباط “ما زال مجهولا”.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه “يتواصل لليوم الرابع عمل الطواقم الحكومية في انتشال الشهداء من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس (جنوب القطاع)”.

وأضاف معروف: “جرى اليوم انتشال جثامين 73 شهيدا ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم انتشالها منذ الجمعة الماضي 283 شهيدا”.
وتابع: “جرى التعرف وتحديد هوية جثامين 42 شهيدا، فيما لم يتم التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفائها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها”.

وأفاد بأنه “وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد”.

2024-04-22 / 18:05
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