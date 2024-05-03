فرنسا.. الشرطة تقتحم جامعة “سيانس بو” لفض اعتصام مؤيد لغزة

هبة بريس – وكالات

دخلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، المبنى الرئيسي لجامعة سيانس بو في وسط باريس؛ حيث تعتصم مجموعة من الطلاب الغاضبين من الحرب في غزة، وفق ما أوردت رويترز.

وأكد طالب داخل الجامعة أن الشرطة تضيّق الخناق على المحتجين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة تحاول إخلاء الموقع.

من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إن “الحزم كامل وسيبقى كاملاً”، مع تدخل الشرطة لفضّ اعتصام مؤيد للفلسطينيين في معهد العلوم السياسية في باريس.

وقالت الحكومة “في ما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حلّ بعضها عن طريق الحوار. في ما يتعلّق بأخرى، تمّ تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور”.

وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالمعهد العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة غابريال أتال “التدخل ما إن يقدّم مدير” المعهد طلبا بذلك.