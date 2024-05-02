“يا عانس”.. محكمة مصرية تُغَرِّم فتاة شتمت زميلتها

2024-05-02 / 10:46
0

هبة بريس – وكالات

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا أمس الأربعاء، بتغريم فتاة 20 ألف جنيه، بتهمة سب زميلتها في العمل عبر تطبيق “واتساب”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قدمت فتاة بمحافظة قنا في صعيد مصر، شكوى ضد زميلتها في العمل بتهمة الإزعاج والسب عبر الرسائل على تطبيق واتساب.

وقالت مقدمة الدعوى إن زميلتها قامت بشتمها عبر تطبيق واتساب بعبارات مسيئة منها “يا عانس” بسبب خلافات بينهما في العمل، مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية تستوجب تدخل القضاء.

2024-05-02 / 10:46
0

مقالات ذات صلة

مسروقات استعادتها الشرطة العمانية من أفراد العصابة

سرقوا 30 منزلا.. 7 لصوص في قبضة الشرطة

2024-04-29 / 22:10
كاميرا مراقبة تكشفُ ما تفعله امرأة حامل يوميا أمام منزل جيرانها

فيديو انتشر بشكل كبير.. كاميرا مراقبة تكشفُ ما تفعله…

2024-04-29 / 21:42
فيديو لكلبة وُلدت بلون أخضر غريب يحصد ملايين المشاهدات

فيديو لكلبة وُلدت بلون أخضر غريب يحصد ملايين المشاهدات

2024-04-29 / 21:23
فيديو مفاجأة "غير متوقعة" في خزانة ملابس

فيديو مفاجأة “غير متوقعة” في خزانة ملابس

2024-04-29 / 20:51
عمليات تجميل

عملية تجميل تنتهي بكارثة وتتسبب بإصابة 3 سيدات بـ…

2024-04-29 / 18:42
دورية أمن عراقية

انتحــ.ـار “طالبة” لسبب صادم

2024-04-29 / 16:59
الطفل يوسف العائد من الموت

“الطفل العائد من الموت”.. فيديو يثير جدلاً واسعاً

2024-04-29 / 16:32
هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max

شاهد.. تسريبات جديدة تكشف حجم وشكل هاتف “آيفون 16”

2024-04-29 / 15:59
سيدة تصطحب جثة عمها إلى البنك

أغرب من الخيال.. سيدة تصطحب جثة عمها إلى البنك…

2024-04-29 / 15:51

في البرازيل.. قطع يد والدته لسحب أموالها من حسابها…

2024-04-25 / 09:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى