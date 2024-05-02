“يا عانس”.. محكمة مصرية تُغَرِّم فتاة شتمت زميلتها

هبة بريس – وكالات

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا أمس الأربعاء، بتغريم فتاة 20 ألف جنيه، بتهمة سب زميلتها في العمل عبر تطبيق “واتساب”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قدمت فتاة بمحافظة قنا في صعيد مصر، شكوى ضد زميلتها في العمل بتهمة الإزعاج والسب عبر الرسائل على تطبيق واتساب.

وقالت مقدمة الدعوى إن زميلتها قامت بشتمها عبر تطبيق واتساب بعبارات مسيئة منها “يا عانس” بسبب خلافات بينهما في العمل، مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية تستوجب تدخل القضاء.