دورية أمن عراقية
دورية أمن عراقية

انتحــ.ـار “طالبة” لسبب صادم

2024-04-29 / 16:59
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أقدمت فتاة عراقية، الأحد، على الانتحار شنقاً داخل منزلها الواقع في محافظة الديوانية العراقية، إحدى مدن جنوب العراق ومنطقة الفرات الأوسط.

وأفاد مصدر من سكان المنطقة، بانتحار طالبة تبلغ من العمر 18 عاما بغرفتها داخل منزلها الكائن في قضاء “الحمزة” في محافظة الديوانية.

وأوضح المصدر أن واقعة الانتحار جاءت بسبب معدل الفتاة الدراسي، الذي لم يسمح لها بالتقدم إلى الامتحانات الوزارية في الصف الثالث متوسط.

وأشار المصدر إلى أن: “قضاء الحمزة يتميز بالطابع العشائري وتم التعتيم حول الحادثة”.

وقالت الجهات الأمنية في المحافظة إن: “التحقيقات ما تزال مستمرة حول واقعة الانتحار وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التحقيقات”.

2024-04-29 / 16:59
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