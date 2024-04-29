فيديو لكلبة وُلدت بلون أخضر غريب يحصد ملايين المشاهدات
فيديو لكلبة وُلدت بلون أخضر غريب يحصد ملايين المشاهدات

فيديو لكلبة وُلدت بلون أخضر غريب يحصد ملايين المشاهدات

2024-04-29 / 21:23
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ألقوا نظرة على جروة من نوع “غولدن ريتريفر” انتشرت على نطاق واسع لولادتها بلون أخضر ليموني سريالي.. في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأصبحت الصغيرة شامروك النجمة البارزة في فيديو نُشر على موقع “تيك توك”، حيث قالت صاحبتها إنها تلطّخت في الرحم بصبغة خضراء اللون للعصارة الصفراوية، تسمّى بيليفيردين، وهو أمر نادر، ولكنه ليس غريبًا، ويمكن أن يؤدي إلى التلوّن المؤقّت.

2024-04-29 / 21:23
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