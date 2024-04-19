اتهمته بالتحيز للمغرب..الجزائر تطرد صحافي “جون افريك” ومنظمة : “انتهاك دكتاتوري خطير “

2024-04-19 / 21:13
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هبة بريس – اس.بو

تواصل دكتاتورية العسكر الجزائري الاجهاز على الحريات والتضييق على الصحافة والاصوات الجزائرية الحرة ، حيث تم طرد الصحافي الجزائري فريد عليلات العامل بمجلة “جون افريك” من مطار الجزائر وعدم السماح له بدخول البلاد.

القرار الذي خلف تساؤلات لدى الأوساط الشعبية والحقوقية والإعلامية في الجزائر، أعاد النقاش بهذا البلد حول هامش الحريات المازوم خاصة وأن القرار يتنافى مع التشريع الدستوري، ويأتي في خضم الاستعداد لغمار الانتخابات الرئاسية الذي يتطلب مناخا يتوفر على حد أدنى من الانفتاح والحريات.

وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، في أول موقف رسمي على قضية طرد الصحافي فريد عليلات من مطار الجزائر بعدما كان ينوي زيارة عائلته قال: “فريد عليلات مرحب به في الجزائر كمواطن جزائري، غير أن المجلة التي يعمل فيها غير مرحب بها وفي حالة تغير موقفها فمرحبا بها”.

منظمة “صمود” الدولية اعتبرت أن الإعادة القسرية للصحافي الجزائري فريد عليلات انتهاك خطير آخر بشكل خاص.

2024-04-19 / 21:13
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