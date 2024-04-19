انتحال صفة “مرشد سياحي” يجر شخصا للاعتقال بفاس

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سائحة أجنبية تدعي بأنها تعرضت للابتزاز من طرف شخص انتحل صفة مرشد سياحي بالمدينة العتيقة بفاس، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

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وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.