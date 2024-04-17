شكاية طعن على طاولة والي جهة الشمال ضد الجمع العام لهيئة تعنى بالهجرة واللجوء

هبة بريس مكتب طنجة

تقدم عدد من أعضاء الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء، بشكاية طعن لوالي جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، يونس التازي ،بتاريخ 09 أبريل 2024، في الجمع العام الاستثنائي للهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء بعد وضع المحضر في مجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب التنفيذي للهيئة.

وبحسب بلاغ لأعضاء من المكتب التنفيذي، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه , جاء فيه :” تفاجأنا بتاريخ 09 أبريل 2024 بخبر انعقاد الجمع العام الاستثنائي للهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء – بتاريخ 05 أبريل 2024 حسب المحضر الذي تم وضعه بمجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب التنفيذي للهيئة دون إخبار أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.”.

وأضاف البلاغ :”بناء على هذا الفعل الذي يتنافى مع القانون الأساسي وخصوصا 15اد 11، 12، 13، 14 ، نطعن في الجمع العام الاستثنائي و ندعو أعضاء المكتب الجدد بالانسحاب، لأن ما بني على باطل فهو باطل بقوة القانون اضافة إلى الدعوة الى تجميد أنشطة الهيئة…”

كما التمس اعضاء المكتب التنفيذي من الجهات المسؤولة التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات القضية .