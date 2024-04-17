عبد الواحد لفتيت

تباحثا تعزيز العلاقات الثنائية.. لفتيت يعقد جلسة عمل مع نظيره القمري

2024-04-17 / 15:55
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هبة بريس

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة عمل مع محمود فقر الدين، وزير الداخلية والإعلام واللامركزية والإدارة الترابية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية اتحاد جزر القمر.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول القمري للمغرب من 16 إلى 18 أبريل الجاري، شكل مناسبة للوزيرين لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين حتى تكون نموذجا للشراكة من أجل الرفع معا للتحديات المرتبطة بالأمن والسلم، خاصة في إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع توج بالتوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الوقاية المدنية. ويهدف هذا الاتفاق بالخصوص إلى الوقاية وتدبير المخاطر الكبرى التي تمثل تهديدا جادا على الأشخاص والممتلكات والبيئة.

وتروم آلية التعاون هاته، أيضا، تكوين خبراء في مجال التوقع والوقاية والإنقاذ لفائدة العاملين بهيئات الوقاية المدنية، وكذا وضع برامج للتكوين وتبادل المعلومات والدراسات العلمية والتكنولوجية.

ويرتبط هذا الاتفاق أيضا بالمساعدة المتبادلة حول الخبرة التقنية وتعزيز وسائل الإنقاذ بين المملكة المغربية واتحاد جزر القمر وذلك في حالة الكوارث والحوادث الكبرى.

2024-04-17 / 15:55
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