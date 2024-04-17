عبد اللطيف وهبي

وهبي يسدل الستار على مناقشة مشروع قانون السجون بمجلس المستشارين

2024-04-17 / 14:40
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رباب نوي – هبة بريس

أسدلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الستار على المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات، وذلك على أمل المصادقة النهائية عليه بداية ماي المقبل.

وإلى جانب ذلك، تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1982.

2024-04-17 / 14:40
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