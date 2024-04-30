انتخاب “رجاء ميسو “كاتبة إقليمية للنساء الإتحاديات بأكادير

انتخبت رجاء ميسو كاتبة إقليمية للنساء الإتحاديات بأكادير عقب اجتماع المجلس الاقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات بأكادير ادوتنان، الذي جرى يوم أمس الاحد بمقر الحزب بأكادير ، وترأسته

الكاتبة الوطنية للمنظمة ” حنان رحاب”بحضور العشرات من الاتحاديات وفعاليات مدنية بالمدينة

رجاء مسو.. وجه شبابي في الساحة السياسية السوسية

منذ انتخابها في انتخابات شتنبر 2021، عضوا ضمن الفريق الاتحادي في المجلس الجماعي لأكادير، رجاء مسو، دائمة الحضور والمشاركة الفعالة خلال الجلسات العمومية التي يعقدها المجلس، فرضت شخصيتها بفضل ديناميتها ومواقفها الحازمة ونبرتها الجريئة.

هي وجه نسائي معروف في مدينة أكادير بالدفاع عن الأحياء الهامشية والمرأة والطفولة وعن قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

انخرطت الاتحادية الشابة في العمل المدني منذ طفولتها عبر الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أميج، كما انخرطت في العمل السياسي عبر بوابة الشبيبة الاتحادية التي تلقت فيها تكوينا سياسيا واكتسب فيها تجارب وخبرات أهلتها لأن تكون امرأة قيادية تطمح لتحقيق الريادة.

وتعد رجاء مسو “نتاجا خالصا” للمدرسة العمومية المغربية، فبعد متابعتها لدراستها في مستويات الابتدائي، والإعدادي بمسقط رأسها من والثانوي بمسقط رأسها بمنطقة انزا شمال مدينة اكادير، نالت شهادة البكالوريا، وحصلت على الإجازة فالقانون، تم شهادة الماستر في الصحافة والإعلام من جامعة ابن زهر بأكادير، حيث ما تزال تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في نفس التخصص.

كانت من النساء القلائل بمنطقة سوس ماسة اللواتي يحظى عملهن باهتمام الحركات المدنية وطنيا ودوليا، فنالت شهادة دولية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وشهادة برنامج زمالة رواد الديمقراطية من وزارة الخارجية الأمريكية، وشهادة تدريب المدربين في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيروت بلبنان، بالإضافة شهادة في الدراسات السياسية من المجلس الأوربي.

كما قضت رجاء مسو فترة تدريب بقناة الجزيرة، وتلفزيون المستقبل في بيروت، بالإضافة إلى تدريب في منظمة إعلام من أجل السلام في مخيمات اللاجئين السورين بلبنان.

ومكنتها هذه المسيرة الأكاديمية الغنية، بعد سنوات كرستها للبحث العلمي وسنوات من التجربة المهنية، من القيام بالعديد من المهام وتنسيق عدد من المشاريع كصحافية في عدة مؤسسات إعلامية وطنية وخبيرة في التواصل مع عدد من المؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية وتأطير العديد من الورشات والندوات في مجالات الصحافة والإعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة السياسية.

كما نالت رجاء مسو عددا من الشواهد في العمل المدني وطنيا ودوليا، وحضيت بعدة تكريمات من منظمات مدنية وسياسية نظير ما تقدمه من أجل الدفاع عن قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمرأة والطفولة.

راكمت رجاء تجربة دولية مهمة حيث شاركت في عدة فعاليات دولية منها المنتدى الدولي للشباب الديمقراطي المنظم بالبرلمان الأوربي بستراسبورغ في فرنسا، الملتقى الدولي للشباب في ألمانيا المنظم من طرف منظمة التضامن الألماني، وكذا ملتقى almaterance المنظم من طرف المعهد الفرنسي الألماني في دولة تونس، المناظرة الدولية لصوت الشباب العربي بجامعة سان جوزيف بلبنان، بالإضافة إلى المنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذي نظم بمدينة مراكش.