ملتمس الرقابة.. البيجيدي يعترف بـ”رد الدين” لحزب الوردة

رباب نوي – هبة بريس

أفصح عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن سبب عدم مشاركة حزبه في ملتمس الرقابة، لإسقاط الحكومة، الذي تقدم به حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية هو رد الدين بسبب ما وقع في فترة البلوكاج الحكومي سنة 2016.

وقال بنكيران إن حزب الإتحاد الإشتراكي كان يجدر به أن يتشاور مع مكونات المعارضة، قبل طرح الموضوع للنقاش العام.

وفي سياق هذا النقاش، اتهم رئيس الحكومة السابق حزب الإتحاد الإشتراكي بممارسة نوع من التميز على حساب باقي فرق المعارضة بتسميته للمعارضة الإتحادية، وتنصيبه باطرونا عليها.