سان جيرمان يفوز 4-1 على برشلونة ويتقدم لقبل نهائي دوري الأبطال

2024-04-16 / 22:35
0

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة في إياب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ورغم تقدم برشلونة بعد 12 دقيقة فقط من صفارة البداية عبر البرازيلي رافينيا، إلا أن باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض بطريقة مثالية.

وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعب الوسط فيتينا بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.

وسجل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 89 ليحسم تأهل باريس سان جيرمان.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب

2024-04-16 / 22:35
0

مقالات ذات صلة

أنباء عن تغيير موقع افتتاح الأولمبياد بسبب تهديدات إرهابية

2024-04-15 / 23:35

بيدرو سانشيز : كأس العالم 2030 ستحقق “نجاحا كبيرا”

2024-04-15 / 23:11

وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق منصف الحداوي

2024-04-15 / 21:55

بسبب إنهاء عقده.. بلماضي يقرر تقديم شكوى ضد الاتحاد…

2024-04-15 / 18:44

بعد حادثة ضرب حمد الله.. الاتحاد السعودي يدخل على…

2024-04-15 / 17:38

سيطرة مغربية على أولى مراحل ماراطون الرمال

2024-04-14 / 20:58

العين يستضيف الهلال..رحيمي وجها لوجه أمام بونو

2024-04-14 / 19:20

النصيري يقود إشبيلية للفوز أمام لاس بالماس

2024-04-14 / 17:19

منتخب الفوتسال يفوز على غانا ويتأهل إلى نصف نهائي…

2024-04-13 / 21:44

“ليكيب الفرنسية”: ميسي هاجم حكيمي وراموس دافع عن الأخير

2024-04-13 / 09:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى